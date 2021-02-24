Защитник Дзантиев подписал контракт с «Уфой»

Защитник клуба «Олимп-Долгопрудный» Олег Дзантиев стал игроком «Уфы».

21-летний футболист подписал с уфимцами долгосрочный контракт. О точных сроках соглашения с игроком не сообщается.

«Поздравляем Олега с переходом в футбольный клуб «Уфа», желаем больших успехов и много побед!» — говорится в сообщении клуба.

Фото: fcufa.pro

Дзантиев первую часть сезона провел в ПФЛ, играя за «Олимп-Долгопрудный». За подмосковный клуб игрок сыграл в 13 матчах и забил 1 гол. Футболист имеет рост 193 см и выступает на позиции центрального защитника.

Отметим, что тренером клуба «Олимп-Долгопрудный» некоторое время был экс-рулевой казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов. По итогам августа его признали лучшим тренером месяца.