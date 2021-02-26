Утром в Казани наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: скриншот

Утром в Казани снова наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Сразу несколько аварий произошли в Авиастроительном районе: на ул. Петра Витера, рядом две аварии на ул. Ленинградской и Ул. Копылова. В среднем ряду на проспекте Ибрагимова рядом две аварии ближе к пересечению с ул. Восстания. Еще авария — на пересечении ул. Большая Крыловка и Мулланура Вахитова.



А вот заторов много: сильно затруднено движение на улицах Минской, Ломжинской, Ноксинский спуск, на пересечении проспекта Победы и ул. Аграрной, на Дубравной. Сильные пробки на ул. Николая Ершова, Пугачева, Технической, Нурсултана Назарбаева, а еще на выезде из Дербышек.

Заторы образовались на ул. Аделя Кутуя, на выезде с ул. Альберта Камалеева на ул. Патриса Лумумбы, ул. Гвардейской.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, вчера вечером пробки в городе достигли 9 баллов, а уже через час были 10 баллов.

Маргарита Головатенко