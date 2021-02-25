Пробки в Казани достигли 9 баллов

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В Казани в четверг вечером, по состоянию на 17.10, пробки достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Достоевского, Пушкина, в Щербаковском переулке, на улице Право-Булачной. Серьезная пробка из-за ДТП наблюдается на улице Космонавтов.

Также движение затруднено на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены», на Академика Арбузова, проспекте Победы, на улице Декабристов, возле торгового центра «Тандем», улицах Копылова, Ленинградской, Маршала Чуйкова, Мусина. Также затор возник на улице Четаева, где сегодня возникли проблемы с водопроводом и дорогу затопило.