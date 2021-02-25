ЕС примет решение по новым санкциям против России на следующей неделе

Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального будет официально представлено на следующей неделе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

— В понедельник министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер против лиц, ответственных за его (Навального, — прим. ред.) арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

Вчера постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что ответ РФ на новые возможные санкции Евросоюза может быть асимметричным. При этом дипломат отметил, что Россия не собирается рвать отношения с Евросоюзом по собственной инициативе.

22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального. Как выяснили СМИ, ограничительные меры введут против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.

Татьяна Леухина