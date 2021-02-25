ЕС примет решение по новым санкциям против России на следующей неделе
Политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального будет официально представлено на следующей неделе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
— В понедельник министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер против лиц, ответственных за его (Навального, — прим. ред.) арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека, — передает «РИА Новости» его слова.
Вчера постпред России при ЕС Владимир Чижов допустил, что ответ РФ на новые возможные санкции Евросоюза может быть асимметричным. При этом дипломат отметил, что Россия не собирается рвать отношения с Евросоюзом по собственной инициативе.
22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального. Как выяснили СМИ, ограничительные меры введут против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.
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