Постпред России допустил асимметричный ответ Евросоюзу в случае введения санкций

Ответ России на новые возможные санкции Евросоюза может быть асимметричным. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

— В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию, — приводит RT его слова.

Ответ Москвы можно назвать асимметричным.

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Чижов подчеркнул, что Россия не собирается рвать отношения с Евросоюзом по собственной инициативе. По его мнению, все, что сейчас в отношениях с ЕС заморожено, — «это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон».

22 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести персональные санкции против глав российских силовых ведомств в связи с решением посадить оппозиционера Алексея Навального. По данным агентства Reuters, ограничительные меры введут против главы российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Национальной гвардии Виктора Золотова и генерального прокурора России Игоря Краснова.

Татьяна Леухина