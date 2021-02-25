Строительство эколого-образовательного центра в Казани может начаться уже в этом году

Фото: Олег Тихонов (архив)

Строительство эколого-образовательного центра для детей в Казани, отложенное из-за сложившейся эпидемиологической и экономической обстановки, может начаться уже в этом или следующем году, после его включения в нацпроект «Экология».

«Поскольку на сегодняшний день уже проектная документация готова, в принципе мы готовы к реализации этого мероприятия. Минприроды РФ предварительно поддержало данный проект», — сообщил на пресс-конференции замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

Напомним, строительство эколого-образовательного центра для детей в Казани отложили на неопределенный срок в июле прошлого года. На тот момент его проект был уже разработан и согласован с соответствующими инстанциями.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Проектная документация по республиканскому биолого-экологическому центру на базе Центра подготовки юннатов была подготовлена по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.



В сентябре министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков заявил, что детей следует с малых лет учить бережному отношению к окружающей среде, поэтому ведомство будет прилагать все усилия, чтобы Минприроды России услышало об инициативе и проекты по экопросвещению включили в нацпроект «Экология».

Татьяна Демина