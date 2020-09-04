McDonalds придет в школы с экоуроками, а «черная пятница» в «Меге» станет «зеленой»?

«Инвестиции в наших детей — лучшие инвестиции»

2 сентября на Татарстанском нефтегазохимическом форуме министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков выступил на круглом столе, посвященном нацпроекту «Экология». В числе тем, которые он поднял, было и экопросвещение: министр предложил создать в рамках федерального нацпроекта отдельное направление, посвященное экологическому просвещению.

Просвещение в части экологии в республике идет полным ходом: возрождается движение юннатов, развивается молодежное экологическое движение «Будет чисто», есть отделение Русского географического общества, которое занимается природоохранными проектами. Словом, многое уже готово к тому, чтобы республика стала лидером и в части экопросвещения — начала бы пилотную реализацию просветительского проекта, который впоследствии был бы масштабирован на всю РФ.

Сегодня Шадриков так объяснил свою инициативу в коротком разговоре с «Реальным временем»:

— По поручению нашего президента Рустама Нургалиевича мы уже ведем эту работу. Нас поддерживают и представители науки. Вместе с нашими учеными, методистами, преподавателями мы подготовили учебники. Уже розданы учебные пособия для первых и пятых классов, и в нескольких школах республики по ним занимаются. Учебники для 2-х и 6-х классов уже тоже подготовлены к печати. Также по поручению президента мы подготовили проектную документацию по республиканскому биолого-экологическому центру на базе Центра подготовки юннатов. Как раз об этом мы и говорили с коллегами из федерального министерства — чтобы темы охраны окружающей среды, экологии были одной из основных тем для наших школьников. Конечно же, инвестиции в наших детей — это самые лучшие инвестиции. Надо с малых лет учить их бережному отношению к окружающей среде. Мы будем продолжать об этом говорить, чтобы Минприроды Российской Федерации нас услышало и чтобы проекты по экопросвещению включили в нацпроект «Экология».

В школах республики уже работают 103 экологических класса. Учебники — «Зеленая тропа» и «Зеленый Татарстан» — обладают сильной региональной компонентой, в них описывается природа и природоохранная тематика именно Татарстана.

Просвещение в части экологии в республике идет полным ходом. Фото Максима Платонова

Зеленый бизнес

Словами на форуме инициатива Шадрикова не ограничилась. Уже сегодня в Минэкологии и природных ресурсов Татарстана впервые прошла масштабная встреча министра и представителей крупнейших брендов ретейла, которые работают в республике. На ней обсудили вопрос того, как объединить усилия государства и крупного бизнеса в вопросах экологического просвещения татарстанцев.

На встрече, кроме сотрудников министерства, присутствовали представители ТЦ «Мега Казань»/ИКЕА, «Леруа Мерлен», «Мегастроя», «Макдоналдса», «Кока-Колы». К коллегам в формате ZOOM присоединился глава федеральной инфраструктуры Duracell Russia Александр Пестерев.



«Мега» собирается выходить в школы с экологическими уроками. Представители McDonalds (и они тоже выходят с экоуроками в школы), «Мегастрой» и «Леруа Мерлен» активно агитируют за раздельный сбор мусора, организуют переработку и используют вторичное сырье. Фото eco.tatarstan.ru

Фарида Валиева, управляющий ТЦ «Мега Казань», рассказывала о многочисленных экологических инициативах своей компании — это и сбор вторсырья, и раздельная организация сбора мусора на территории молла, и различные экологические акции, которые призваны развивать экологическое сознание. Так, «черная пятница» в Меге в этом году будет «зеленой» — любителям скидочного шопинга расскажут об экологических трендах и расскажут об осознанном потреблении. И это лишь один из немногих примеров. «Мега» собирается выходить в школы с экологическими уроками и просит у Минэкологии поддержки в этом вопросе. Министр инициативой заинтересовался и предложил работать вместе.

С аналогичными докладами выступили представители McDonalds (и они тоже выходят с экоуроками в школы), «Мегастрой» и «Леруа Мерлен» — в этих компаниях активно агитируют и за раздельный сбор мусора, и организуют переработку, и используют вторичное сырье, отказываясь от бесчисленных тонн неперерабатываемого пластика. Правда, в части работы со школьниками и организации масштабных образовательных акций именно для детей пока сильнее всего отметились та же «Мега» и McDonalds.

Duracell Russia уже давно работает с татарстанским Минэкологии — в акции по сбору использованных батареек. В этом проекте уже приняли участие 1402 школы республики, где собрали 40 тонн батареек.

Делается очень много, и главное, чего всем не хватает, — коллаборации и поддержки государственных органов. Фото Максима Платонова

Коллаборации Минэкологии с мировыми брендами — быть?

В целом беседа об экопросвещении приняла формат серии докладов о том, как бренды внедряют в своей работе экологические подходы. Выходит, что делается очень много, и главное, чего всем не хватает, — коллаборации и поддержки государственных органов. Каждый проводит свою работу, и объединить усилия как раз и предлагает Минэкологии.

— Только в синергии мы добьемся тех результатов, к достижению которых каждый из нас стремится в отдельности. Мы должны масштабировать эту работу, — сказал Шадриков.

Перед началом встречи он объяснил «Реальному времени», зачем собрал всех на одной площадке:

— Хотелось бы объединить наши силы, делать больше, делать лучше, чтобы был результат. У них много наработок, которые они сегодня презентуют, и перед нами стоит задача сделать большой совместный проект на всю Республику Татарстан. Хотелось бы услышать их позицию и выработать единое мнение, единую дорожную карту, чтобы это все реализовывать.



Итак, предложения торговых сетей приняты, рассказы и просьбы услышаны. Теперь предстоит собрать все в единую матрицу, разработать план работы — и начать реализовывать.

Людмила Губаева