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В Татарстане от коронавируса привились 73 750 человек

11:58, 25.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса привились 73 750 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 73 750 человек, из них 1 487 за последние сутки. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Вторую дозу получили 13 620 человек. По данным ведомства, 46% вакцинированных — лица старше 60 лет.

Напомним, что на 25 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 819 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 336 человек, в том числе 103 за минувшие сутки.

Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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