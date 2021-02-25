В Татарстане от коронавируса привились 73 750 человек

В Татарстане вакцину от коронавируса получили 73 750 человек, из них 1 487 за последние сутки. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Вторую дозу получили 13 620 человек. По данным ведомства, 46% вакцинированных — лица старше 60 лет.

Напомним, что на 25 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 819 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 336 человек, в том числе 103 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова