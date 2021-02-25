В Татарстане зафиксировали рост выдачи ипотеки на 10%

В Татарстане в январе текущего года выдали на 10% ипотечных кредитов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Татарстанцы за первый месяц 2021 года оформили 3 тыс. кредитов.

В январе текущего года банки выдали рекордное для этого месяца количество ипотечных кредитов — 86 тысяч (+11% по отношению к аналогичному периоду 2020 года), сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Наибольшее количество ипотек выдали в Москве (7,1 тыс.), Московской области (5,3 тыс.), Санкт-Петербурге (4 тыс.), Башкирии и Свердловской области — по 3 тысячи. Татарстан занимает шестое место.

Наибольшая динамика по количеству выданных кредитов по сравнению с январем 2020 года зафиксирована в Тюменской области (+26%), Краснодарском крае (+25%), Оренбургской области и Удмуртии (по +24%) и Югре (+22%).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по количеству ипотечных кредитов, выданных после валютного кризиса 2008 года. С 2015 по 2020 год в республике оформили 3,9% сделок от их общего числа.

По итогам 2020 года в республике выдали ипотечных жилищных кредитов на 135,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Татьяна Демина