Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству ипотек, выданных после валютного кризиса 2008 года

Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по количеству ипотечных кредитов, выданных после валютного кризиса 2008 года. С 2015 по 2020 год в республике оформили 3,9% сделок от их общего числа.

Возглавила рейтинг Москва. Там за последние пять лет выдали 5,8% от общего количества ипотек. На втором месте Подмосковье — 5,2%, на третьем — Санкт-Петербург (4,6%). Четвертое место заняла Тюменская область (4,4%).

Фото: realnoevremya.ru

В десятку лидеров по выдачи ипотек с 2015 по 2020 год также вошли Башкирия и Свердловская область — по 3,4%, Челябинская область (3,1%), Краснодарский край (2,9%) и Новосибирская область (2,6%), выяснили аналитики ЦИАН.

По данным исследования, с 2010 по 2012 год Татарстан входил в тройку регионов-лидеров по количеству выданных ипотек. Всего с 2009 года в России выдали около 10,57 млн ипотечных кредитов.



По данным Центробанка, в январе — декабре 2020 года в Татарстане средняя ипотечная ставка составила 7,6%. Для сравнения: в 2018 году она равнялась 9,53%, а в 2019-м — 9,82%.



Татьяна Демина