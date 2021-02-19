В 2020 году в Татарстане выдали ипотечных кредитов на 135,3 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2020 года выдали ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 135,3 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2019-м году. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по региону Волго-Вятского ГУ Банка России.

Портфель ИЖК в республике в 2020 году составил 264,1 млрд рублей — это на 24,3% больше, чем в 2019 году. Всего жители республики оформили 61,7 тыс. кредитов. Число ИЖК по сравнению с 2019 годом выросло на 39,9%, передает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в прошлом году в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня появилась информация, что программа льготной ипотеки может быть продлена с рядом ограничений.

Ольга Плешкова