«Зенит-Казань» обыграл «Любляну» в последнем туре группы Лиги чемпионов

«Зенит-Казань» дома обыграл словенскую «Любляну» (3:1) в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов по волейболу.

Героем встречи стал Андрей Сурмачевский. Доигровщик «Зенита-Казань» набрал 22 очка и сделал шесть блоков на атаках соперника.

«Был супернастрой. Давно не было игровой практики, надеюсь сейчас почаще будут выпускать. Все молодцы, все старались. Сделали все, на что готовы на данном этапе. Во втором сете не смогли сделать отрыв в начале сета, а потом стали ошибаться, играли в минусе», — прокомментировал победу Сурмачевский.

Благодаря этой победе казанцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе. Таким образом, «Зенит-Казань» будет в числе сеяных команд во время предстоящей жеребьевки.

Напомним, ранее казанская команда в уверенном стиле обыграла немецкий клуб «Берлин» (3:0). Подробнее о выступлении казанского «Зенита» в Лиге чемпионов читайте в материале «Реального времени».