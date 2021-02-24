В Москве неизвестный угрожал взорвать гранату на станции метро «Славянский бульвар»

В Москве неизвестный угрожал взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» синей ветки столичного метрополитена. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Мужчину с муляжом гранаты задержали.

По данным источника, около 19:25 на станции «Славянский бульвар» обнаружили «бесхозяйный предмет». По требованию полицейских пассажиров эвакуировали, а станцию закрыли на вход и выход. Около 19:00 мск поезд, следующий в сторону станции «Киевская», высадил пассажиров на станции «Славянский бульвар», так как в его последнем вагоне был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Фото: pixabay.com

По данным «РИА Новости», мужчину с муляжом гранаты задержали. Станция возобновила работу.



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