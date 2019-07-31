В Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей

МВД по Республике Башкортостан установило личность позвонившего, который обращался в экстренные службы республики, требовал 5 млн рублей и грозился взорвать гранату. Им оказался 12-летний школьник.

Полиция уточнила, что на родителей мальчика составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а школьник будет поставлен на профилактический учет.

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