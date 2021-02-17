В Татарстане подросток взорвал у школы страйкбольную гранату

В Лаишевском районе Татарстана 15-летний школьник взорвал страйкбольную гранату. Подросток получил ожоги рук, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД Татарстана.

ЧП произошло в селе Столбище 15-го февраля. Школьник 2005 года рождения нашел страйкбольную гранату и решил взорвать ее. По сообщению СМИ, инцидент произошел в школе, однако правоохранительные органы данную информацию не подтвердили: граната взорвалась на улице, недалеко от учреждения. Мальчик, получив ожоги, побежал в школу, где обратился за медпомощью.

Сейчас прокуратура и МВД выясняют обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре республики.

Подросток получил ожоги рук. Его жизни ничего не угрожает.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Уфе 12-летний школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей. На родителей мальчика составили протокол «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а школьника поставили на профилактический учет.

Ольга Плешкова