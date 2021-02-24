«Йокерит» сыграет домашние матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников

«Йокерит» не сыграет на домашней площадке в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Такое решение было принято совместно с клубом, финским правительством и лигой из-за ограничений на передвижение в связи с пандемией коронавируса на территории Финляндии, для минимизации проблем с проведением матчей Кубка Гагарина.

«После консультаций с финским правительством и КХЛ «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников», — говорится в заявлении.

После консультаций с финским правительством и КХЛ, «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников: https://t.co/Z8zyph2xJM#КубокГагарина pic.twitter.com/RZWhBvD4Nc — КХЛ (@khl) February 24, 2021

«Йокерит» с конца ноября проводит матчи регулярного чемпионата на арене в Финляндии без зрителей.



На данный момент финская команда занимает пятую строчку в Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ «Йокерит» может сыграть против ярославского «Локомотива».

Накануне определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.