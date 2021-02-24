В КХЛ определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за два игровых дня до конца регулярного чемпионата определились все 16 участников предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина.
Последним стал московский «Спартак», гарантировавший себе 8-е место в Западной конференции, обыграв дома «Сочи» со счетом 6:1. Москвичи стали недосягаемыми для подмосковного «Витязя», набрав 62 очка.
Вот они — 16 команд, которые будут бороться за #КубокГагарина 2021. pic.twitter.com/zjTkfyr2jN— КХЛ (@khl) February 23, 2021
Всего в плей-офф КХЛ сыграют 16 команд — по 8 в каждой конференции. Окончательные пары первого раунда Кубка Гагарина станут известны в конце регулярного чемпионата.
Победителем Востока стал казанский «Ак Барс», лидирующий также в общей турнирной таблице лиги. Победу в Западной конференции гарантировал себе московский ЦСКА.СпортХоккей
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