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В КХЛ определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина

07:40, 24.02.2021
В КХЛ определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина
Фото: vk.com/spartakhc

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за два игровых дня до конца регулярного чемпионата определились все 16 участников предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина.

Последним стал московский «Спартак», гарантировавший себе 8-е место в Западной конференции, обыграв дома «Сочи» со счетом 6:1. Москвичи стали недосягаемыми для подмосковного «Витязя», набрав 62 очка.

Всего в плей-офф КХЛ сыграют 16 команд — по 8 в каждой конференции. Окончательные пары первого раунда Кубка Гагарина станут известны в конце регулярного чемпионата.

Победителем Востока стал казанский «Ак Барс», лидирующий также в общей турнирной таблице лиги. Победу в Западной конференции гарантировал себе московский ЦСКА.

СпортХоккей
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