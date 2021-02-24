В Казани в районе Речного порта появится новый город

В Казани программа комплексного развития территорий затронет улицы Портовую, Родины и территории за железнодорожным вокзалом. Власти города планируют превратить их в новые центры притяжения людей, сообщили сегодня на сессии Казгордумы.

В частности, в районе улицы Портовой появится новый город. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, он станет «магнитом» для инвесторов, туристов, бизнеса и для всех казанцев. Там появится набережная, территорию озеленят и организуют общественные пространства.

За железнодорожным вокзалом в Казани планируется создать многофункциональную застройку средней этажности с повышением в сторону улицы Татарстан. В районе автовокзала откроют транспортно-пересадочный узел.

Фото: Илья Репин (архив)

Продолжится в Казани восстановление и благоустройство Старо-Татарской слободы. В ее первые три квартала вложили около 1,5 млрд рублей бюджетных средств и частных инвестиций.

Отметим, в 2021 году планируется благоустройство семи общественных пространств. Продолжится работа в акватории Казанки на территории более 3 тыс. га с береговой линией с длиной береговой линии 68 км.