В Казани на 2021 год запланировано проектирование четырех парков

В 2020 году в Казани продолжалась работа по благоустройству парков. Их общая площадь увеличилась на 20 га. Всего в городе 145 парков и скверов площадью 432 га, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в ходе своего отчета во время сессии Казгордумы. На 2021 год запланировано проектирование еще четырех парков

В 2021 году планируется благоустройство семи общественных пространств. Продолжится работа в акватории Казанки на территории более 3 тыс. га с береговой линией с длиной береговой линии 68 км. Реализация проекта выведет Казань на мировой уровень в плане экологии, отметил Метшин.

Напомним, сейчас творческая группа при мэрии Казани опрашивает жителей города о том, какой они видят обновленную Русско-Немецкую Швейцарию. Архитекторы хотят узнать, какие объекты парка казанцы считают ценными и уникальными.