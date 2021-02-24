По нацпроекту в Казани отремонтируют улицу Маршала Чуйкова

В Казани по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Маршала Чуйкова. Об этом сообщается на сайте Миндортранса Татарстана.

На участке от улицы Мусина до улицы Короленко (1,2 км) уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона ЩМА-16.

Улица Маршала Чуйкова имеет протяженность 3,6 км, пересекается с девятью улицами: Адоратского, Академика Лаврентьева, Бондаренко, Восстания, Гаврилова, Голубятникова, Короленко, Мусина и Фатыха Амирхана.



Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказал, что в Татарстане за 2 года действия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети.





Ольга Плешкова