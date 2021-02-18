За два года действия нацпроекта в Татарстане отремонтировано почти 500 км дорог

Фото: Миндортранс РТ

В Татарстане за два года действия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

В рамках нацпроекта в Татарстане началась реализация крупных проектов, направленных на развитие дорожно-уличной сети в увязке с программами жилищной застройки города — это строительство участка Большого Казанского кольца и реконструкция дороги Казань — Шемордан.

Фото: Миндортранс РТ

Кроме этого, республике помогла реализация мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в Казани и Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ранее Фарит Ханифов сообщал, что Татарстан вошел в число 12 регионов-лидеров России по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году. На него в общей сложности было направлено более 8,27 млрд рублей.



Ольга Плешкова