В МИД ФРГ заявили о необходимости диалога с Россией в решении международных конфликтов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, что Евросоюзу нужно искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на обостренную ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.



По его словам, на встрече будет обсуждаться ситуация вокруг Алексея Навального и необходимость новых санкций после приговора, сообщает ТАСС.



Фото: wikipedia.org / Dominik Butzmann

«Я за то, чтобы по этому вопросу подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон», — сказал министр, подчеркнув, что одновременно необходимо «остаться в диалоге с Россией».

В феврале Московский суд признал Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Адвокаты оппозиционера настаивали на оправдательном приговоре.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предостерег Евросоюз от введения чрезмерных санкций против России. Он отметил, что не стоит «рубить сук, на котором ЕС сам сидит».

Маргарита Головатенко