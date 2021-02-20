Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана войны

Московский суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана войны Великой Отечественной войны Игната Артеменко, пишет ТАСС.

О наказании, назначенном по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), станет известно позднее.

Напомним, что гособвинение просило оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей (при максимальном штрафе по этой статье в 1 млн рублей). Адвокаты оппозиционера настаивали на оправдательном приговоре.

Фото: instagram.com/navalny

Также сегодня Мосгорсуд признал законной замену условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».



Татьяна Демина