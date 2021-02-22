В Казани задержали жителя Ярославской области, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии в Вахитовском районе Казани задержали 41-летнего жителя Ярославской области, находившегося в федеральном розыске.



Группа задержания казанского УВО получила ориентировку на разыскиваемого осужденного вечером во время объезда закрепленного жилого сектора. От оперативников регионального УФСИН РФ росгвардейцы получили информацию о возможном нахождении мужчины на улице Парижской Коммуны.

Сотрудники Росгвардии прибыли по адресу и заметили гражданина со схожей внешностью — он следовал от стройки до ближайшего дома. При проверке документов подтвердилось, что это уроженец Ярославской области 1979 года рождения. Мужчину задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Гражданина объявили в розыск 22 января, он укрывался от исправительных работ, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Фото: pixabay.com

Напомним, в феврале в Вахитовском районе Казани сотрудники Росгвардии задержали жителя Ямало-Ненецкого округа, находившегося в федеральном розыске с 10 ноября 2017 года. Также заочно санкционировали арест 37-летнего Гиа Чухуа, уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога казанской горбольницы №7. С 2018-го он находится в федеральном розыске, в 2020-м был объявлен и в международный.

Маргарита Головатенко