В Казани задержали жителя ЯНАО, находящегося в федеральном розыске с 2017 года

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Ямало-Ненецкого округа, находившегося в федеральном розыске с 10 ноября 2017 года.



Росгвардейцы обнаружили 32-летнего жителя Нового Уренгоя на улице Яхина. Его задержали и доставили в полицию для передачи разыскивающим его с целью дальнейшего разбирательства.

Мужчина скрывался от отбывания наказания по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.



Фото: Максим Платонов (архив)



В январе в Вахитовском районе Казани задержали находящего в федеральном розыске 23-летнего уроженца Оренбургской области. Он скрывался от наказания, назначенного судом в Марий Эл за грабеж (статья 161 УК РФ).

Татьяна Демина