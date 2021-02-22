Оператор «Северного потока — 2» запросил немедленного разрешения на строительство в водах Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ. В регуляторе подтвердили получение запроса, сообщив, что он подлежит рассмотрению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию NDR.



Подачу запроса от оператора можно расценивать как реакцию на жалобу немецких экологических организаций на строительство газопровода. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии. После жалобы вступление в силу решения ведомства было приостановлено.

В BSH отмечают, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц, но это имеет «несущественное значение для определенных видов перелетных птиц», поскольку труба пролегает на большой глубине.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Ранее журналист агентства Bloomberg Андреас Клут выступал с заявлением, что ФРГ неизбежно откажется от газопровода «Северный поток — 2», когда к власти придет новое правительство.

17 февраля администрация президента США Джо Байдена начала рассматривать вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и начала переговоры с Берлином по этому поводу.

Маргарита Головатенко