США и Германия начали переговоры по «Северному потоку — 2»

Администрация президента США Джо Байдена начала рассматривать вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток — 2» и начала переговоры с Берлином по этому поводу. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Они обсуждают возможность введения ограничительных мер «против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока — 2». Вчера у администрации президента США наступил крайний срок для оглашения списка компаний, против которых необходимо ввести санкции.

Фото: скриншот / nord-stream2.com

Представитель министерства экономики и энергетики ФРГ подтвердила, что переговоры правительства Германии с США по проекту «Северный поток — 2» проходят в закрытом режиме.

В начале февраля СМИ узнали, что новая администрация США говорила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». В то же время глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры.



В минувшее воскресенье вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что трубопровод «Северный поток — 2» реализован уже более чем на 95%. Он будет достроен, несмотря на деструктивные подходы США.



Татьяна Леухина