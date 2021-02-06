Bloomberg: Германия неизбежно откажется от «Северного потока — 2»

Журналист агентства Bloomberg Андреас Клут выступил с заявлением, что ФРГ неизбежно откажется от газопровода «Северный поток — 2», когда к власти придет новое правительство.



Он заявил, что спустя время между США и Германией произойдет «неприятный разговор» на тему газопровода. В этом вопросе между странами есть разногласия: ФРГ думает о нем как о коммерческом проекте с дешевым газом, тогда как США считают его геополитической инициативой.

Напряженность между странами нарастает, отметил Клут.

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Ранее сообщалось, что новая администрация США говорила Германии о готовности вести диалог по поводу снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген высказывал мнение о том, что Евросоюзу, России и США следует согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы провести переговоры.