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В казанских дворах за год установили почти 250 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

17:19, 20.02.2021 1
В казанских дворах за год установили почти 250 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году в Казани по современным проектам во дворах многоквартирных домов построили 239 новых специализированных контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

В частности, в прошлом году 53 такие площадки появились в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города, 66 — в Вахитовском и Приволжском районах, 89 — в Советском районе, еще 31 — в Кировском и Московском районах Казани.

Фото: Олег Тихонов

Контейнерные площадки для раздельного сбора мусора устанавливают силами управляющих организаций и по республиканской программе «Наш двор». По последней в 2020 году в Казани появился 161 такой объект, сообщается на сайте мэрии города.

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев обратил внимание, что в пользу раздельного способа утилизации отходов отказались от мусоропроводов некоторые жильцы многоквартирных домов.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках, чтобы упростить раздельный сбор мусора.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:33
    это реально умно сделано как у финнов и японцев или тупо - без крыш, дверей и сеток от птиц и собак и кошек - как умеют казанские архитекторы "наш двор":
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