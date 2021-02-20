В казанских дворах за год установили почти 250 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году в Казани по современным проектам во дворах многоквартирных домов построили 239 новых специализированных контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.

В частности, в прошлом году 53 такие площадки появились в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города, 66 — в Вахитовском и Приволжском районах, 89 — в Советском районе, еще 31 — в Кировском и Московском районах Казани.

Фото: Олег Тихонов

Контейнерные площадки для раздельного сбора мусора устанавливают силами управляющих организаций и по республиканской программе «Наш двор». По последней в 2020 году в Казани появился 161 такой объект, сообщается на сайте мэрии города.

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев обратил внимание, что в пользу раздельного способа утилизации отходов отказались от мусоропроводов некоторые жильцы многоквартирных домов.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках, чтобы упростить раздельный сбор мусора.



Татьяна Демина