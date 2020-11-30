Спецпредставитель президента предложил заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы в российских многоэтажках.



По его словам, раздельный сбор мусора представляет собой сложнейшую цепочку, которая не будет работать должным образом, если изъять из нее хотя бы одно звено: «При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России». Отметим, что для реализации такой инициативы необходимо согласие всех жильцов.

По словам Иванова, отказ от мусоропроводов нужно вводить постепенно. Так, через Министерство строительства прошла инициатива о стройке новых домов без мусоропровода.

Фото: commons.wikimedia.org

«Все мусоропроводы — это еще и рассадник крыс и тараканов. И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном — о чем дальше говорить? И это — только первое звено в цепочке», — приводит слова спецпредставителя «Интерфакс».

Ранее «Реальное время» публиковало материал о вопросе раздельного сбора мусора в столице Татарстана. Власти считают, что проблема заключается в отсутствии нормативной базы, которая обязывала бы сортировать отходы. Отмечалось, что из 500 домов с мусоропроводом жильцы только трети из них согласились на контейнерные площадки.



Маргарита Головатенко