Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды до -37
Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Гидрометцентре РТ отмечают, что местами температуры могут достигать -37°С.
В целом же среднесуточные температуры будут на 9—15° ниже нормы. Минимальные показатели составят 25—30 градусов мороза.
По прогнозам, такие холода сохранятся в республике до 25 февраля.
Ранее в Гидрометцентре РТ уже предупреждали, что в республику возвращаются 30-градусные морозы. Напомним, в субботу в Татарстане потеплело до +3°С.Общество Татарстан
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