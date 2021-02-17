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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды до -37

15:23, 17.02.2021
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды до -37
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Гидрометцентре РТ отмечают, что местами температуры могут достигать -37°С.

В целом же среднесуточные температуры будут на 9—15° ниже нормы. Минимальные показатели составят 25—30 градусов мороза.

По прогнозам, такие холода сохранятся в республике до 25 февраля.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в Гидрометцентре РТ уже предупреждали, что в республику возвращаются 30-градусные морозы. Напомним, в субботу в Татарстане потеплело до +3°С.

Общество Татарстан
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