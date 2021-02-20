В Татарстане выявили минимальное за три месяца число новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе РФ. Это минимум с 11 ноября 2020 года.

Всего на 19 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 543 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 14 163 человека, в том числе 68 за минувшие сутки. Умерли за весь период 313 человек.

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 12 953, до 4 151 984, сообщили в оперативном штабе РФ. Вылечились за сутки 17 484 пациента, всего — 3 697 433 пациента.