В России за сутки выявили 12 953 новых случаев коронавируса

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 12 953, до 4 151 984, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,31%.

Вылечились за сутки 17 484 пациента, всего — 3 697 433 пациента. Доля выздоровевших выросла до 89,1% от общего числа заразившихся.

Умерли из-за коронавируса за сутки 480 человек. Всего от инфекции скончались 82 876 пациентов. Условная летальность выросла до 2%.