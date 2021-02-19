Дебошира рейса Анталья — Казань оштрафовали на полмиллиона

Дебошира рейса Анталья — Казань, устроившего пьяную драку на борту самолета, оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев.

«Суд признал действия подсудимого как хулиганство на воздушном транспорте, сопряженное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — передает сообщение Дикарева «Интерфакс».

По словам Дикарева, 15 сентября 2020 года мужчина в нетрезвом виде, возвращаясь из Антальи в Казань, отказался выполнять команду командира судна пристегнуться и продолжил ходить по салону, нецензурно выражаясь. При попытке остановить его он затеял драку с бортпроводником. В аэропорту его уже встречали полицейские.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Реальное время» сообщало, что дебоширу грозит до 7 лет тюрьмы.



Ольга Плешкова