Казань вошла в топ-5 городов по зарплатным ожиданиям россиян

Фото: Ринат Назметдинов

Казань вошла в пятерку городов, где россияне ожидают получить наивысшую зарплату в своей профессии. Можно сказать, что столица Татарстана делит четвертое место рейтинга вместе с Сочи.

За оба города в опросе отдали свои голоса по 6% респондентов, следует из данных опроса сервиса «Работа.ру». Опережают Казань только Москва (86%), Санкт-Петербург (29%), Новосибирск и Екатеринбург (по 7%).

В Казани зарплатные ожидания айтишников составляют 116 тысяч рублей, по этому показателю столица Татарстана уступает только Москве и Петербургу.

В сфере ресторанов и кафе лидирует Сочи (68 тысяч), но Казань и Москва уступают незначительно (65 тысяч). В области маркетинга, PR и СМИ столица РТ также в топе (100 тысяч), здесь она уступает Москве (123 тысячи) и Краснодару (115 тысяч).

Фото: Олег Тихонов (архив)

В сфере транспорта в Казани ожидают зарабатывать около 88 тысяч рублей в месяц, в строительстве — 85 тысяч рублей, на производстве — 82 тысячи, в медицине — 67 тысяч, в образовании — 48 тысяч.



В исследовании приняли участие более 4 000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее «Реальное время» подробно изучило, с чем можно сравнить зарплату в 116 тысяч рублей. На сегодня эта сумма составляет 10 прожиточных минимумов и четверть зарплаты депутата Госдумы.

