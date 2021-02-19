Зарплата казанского айтишника в 116 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

Специалисты сферы IT в Казани рассчитывают получать 116 тысяч рублей в месяц — об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные сервиса «Работа.ру». Это не намного ниже, чем, например, в Москве: там айтишники ожидают среднюю зарплату в 126 тысяч рублей.

Однако авторы исследования отмечают: Москва не всегда оказывается абсолютным лидером по зарплате в некоторых сферах. Примером может служить сфера финансов: в Новосибирске специалисты в этой области ожидают зарплату в 110 тысяч рублей, тогда как в Москве — только 101 тысячу рублей.

Однако большинство респондентов в исследовании — 86% — закономерно называют Москву тем городом, где они могут рассчитывать на наиболее высокую зарплату. Кроме того, 29% респондентов также ожидают высоких зарплат в Санкт-Петербурге, а в Казани — только 6% (столько же — в Сочи).

Фото: realnoevremya.ru

116 тысяч рублей в месяц — это:

10 прожиточных минимумов в России . В 2021 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 653 рубля.

. В 2021 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 653 рубля. Или 9 минимальных размеров оплаты труда , который по России составляет 12 792 рубля. В 2021 году МРОТ в России впервые превысил прожиточный минимум.

, который по России составляет 12 792 рубля. В 2021 году МРОТ в России впервые превысил прожиточный минимум. Почти в три раза выше, чем средняя зарплата в Казани . В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей.

. В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей. Но все равно в девять раз меньше средней зарплаты приезжего программиста в Apple . В середине 2020-го сотрудники в компании-производителе айфонов получали аж по $168 тысяч за год — это больше миллиона рублей в месяц.

. В середине 2020-го сотрудники в компании-производителе айфонов получали аж по $168 тысяч за год — это больше миллиона рублей в месяц. Сопоставимо со средней зарплатой врачей в «ковидном» госпитале в Ростове — там, если верить властям города, врачам платят 117,9 тысячи рублей.

в Ростове — там, если верить властям города, врачам платят 117,9 тысячи рублей. А еще на схожую оплату труда могут рассчитывать курьеры — некоторые сервисы в Казани обещают курьеру на собственном авто до 110 тысяч рублей в месяц.

— некоторые сервисы в Казани обещают курьеру на собственном авто до 110 тысяч рублей в месяц. Почти в четыре раза меньше, чем получает депутат Госдумы, — по данным СМИ, их зарплата составляет около 450 тысяч рублей в месяц.

— по данным СМИ, их зарплата составляет около 450 тысяч рублей в месяц. Примерно в два раза меньше, чем официально получают министры в Татарстане, — как оценивал в октябре руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Татарстана Александр Белов, с учетом премий ежемесячный доход министра составляет более 200 тысяч рублей. Доход составляется из множества надбавок — оклад у министра установлен на уровне в 39 тысяч рублей.

Александр Артемьев