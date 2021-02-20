В Лос-Анджелесе самолет упал на машину
В США в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одномоторный самолет упал на грузовой автомобиль. Причина инцидента пока не известна, пишет ТАСС.
Пилот самолета погиб. Человек, находившийся в машине, выжил, его состояние оценивается как тяжелое.
Порт Лос-Анджелеса продолжает работать в штатном режиме. На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы.
В январе пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air упал в акваторию Яванского моря в Индонезии. Он летел из Джакарты в Понтиана. На его борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.
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