В Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air упал в акваторию Яванского моря в Индонезии. Он летел из Джакарты в Понтианак, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, на борту самолета находились 59 пассажиров, шесть из которых дети. Есть ли среди них иностранные граждане, в том числе россияне, на данный момент неизвестно.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K