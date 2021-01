Министр транспорта Индонезии сообщил, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 65 человек

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской компании Sriwijaya Air находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, россиян среди пассажиров упавшего в воду лайнера Boeing 737 не было.

«Крушение произошло около острова Лаки», — приводит ТАСС слова главы Минтранса Индонезии.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz