Министр транспорта Индонезии сообщил, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 65 человек

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской компании Sriwijaya Air находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, россиян среди пассажиров упавшего в воду лайнера Boeing 737 не было.

«Крушение произошло около острова Лаки», — приводит ТАСС слова главы Минтранса Индонезии.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

Напомним, сегодня пассажирский лайнер Boeing 737, летевший из Джакарты в Понтианак, упал в акваторию Яванского моря в Индонезии.



По данным авиационного портала FlightRadar, сигнал лайнера исчез через 4 минуты после взлета. После того как самолет достиг отметки в 3,3 тысячи метров, он меньше чем за минуту снизился на 3 тысячи метров.

Татьяна Демина