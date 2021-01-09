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Министр транспорта Индонезии сообщил, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 65 человек

16:41, 09.01.2021
Министр транспорта Индонезии сообщил, что на борту потерпевшего крушение Boeing 737 находились 65 человек
Фото: twitter.com/breakingavnews

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской компании Sriwijaya Air находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Как сообщили в посольстве России в Индонезии, россиян среди пассажиров упавшего в воду лайнера Boeing 737 не было.

«Крушение произошло около острова Лаки», — приводит ТАСС слова главы Минтранса Индонезии.

Напомним, сегодня пассажирский лайнер Boeing 737, летевший из Джакарты в Понтианак, упал в акваторию Яванского моря в Индонезии.

По данным авиационного портала FlightRadar, сигнал лайнера исчез через 4 минуты после взлета. После того как самолет достиг отметки в 3,3 тысячи метров, он меньше чем за минуту снизился на 3 тысячи метров.

Татьяна Демина
Происшествия
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