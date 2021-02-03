На Украине инициируют процедуру импичмента Зеленскому

Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пишет ТАСС, об этом заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Инициатива партии связана с введенными санкциями против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

В 2019 году администрация Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте. Его отказались рассматривать.

Стоит отметить, что Зеленский обещал принять закон об импичменте президента еще до своего избрания.