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На Украине инициируют процедуру импичмента Зеленскому

11:55, 03.02.2021
На Украине инициируют процедуру импичмента Зеленскому
Фото: kremlin.ru

Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как пишет ТАСС, об этом заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Инициатива партии связана с введенными санкциями против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

В 2019 году администрация Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте. Его отказались рассматривать.

Стоит отметить, что Зеленский обещал принять закон об импичменте президента еще до своего избрания.

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