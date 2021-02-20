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Сегодня в Татарстане ожидается до -20 градусов, утром при прояснениях — до -31˚С

05:30, 20.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до -20 градусов, утром при прояснениях — до -31˚С
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 20 февраля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается -21..-26˚С, при прояснениях температура может опуститься до -31˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -15 до -20 градусов.

В Казани днем ожидается от -16°С до -18°С, в Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов ниже нуля.

По данным Гидрометцентра РТ в выходные в Татарстане продержится морозная погода. Ночью температура опустится до -36˚С, на дорогах сохранится гололедица.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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