Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аномальные морозы в Татарстане сохранятся на выходных

13:18, 18.02.2021
Аномальные морозы в Татарстане сохранятся на выходных
Фото: Денис Гордийко

В выходные в Татарстане сохранится морозная погода. Ночью температуры опустятся до -36˚, на дорогах сохранится гололедица, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В субботу, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром температура составит -21..-26˚, при прояснениях возможно до -27˚..-32˚. Днем температура будет держаться в диапазоне -16..-21˚.

Фото: Марат Мугинов

В воскресенье ночью морозы опустятся еще ниже. Ночью и утром 21 февраля температура воздуха составит -24..-29˚, при прояснениях -31..-36˚, максимальная температура воздуха днем -17..-22˚.

Ранее из-за аномальных холодов синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение. В Гидрометцентре РТ отметили, что местами температуры могут достигать -37°С.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем