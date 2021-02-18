Аномальные морозы в Татарстане сохранятся на выходных

Фото: Денис Гордийко

В выходные в Татарстане сохранится морозная погода. Ночью температуры опустятся до -36˚, на дорогах сохранится гололедица, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В субботу, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром температура составит -21..-26˚, при прояснениях возможно до -27˚..-32˚. Днем температура будет держаться в диапазоне -16..-21˚.

Фото: Марат Мугинов

В воскресенье ночью морозы опустятся еще ниже. Ночью и утром 21 февраля температура воздуха составит -24..-29˚, при прояснениях -31..-36˚, максимальная температура воздуха днем -17..-22˚.

Ранее из-за аномальных холодов синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение. В Гидрометцентре РТ отметили, что местами температуры могут достигать -37°С.

Ольга Плешкова