Защитник «Ак Барса» Педан пропустит игру со «Спартаком» из-за дисквалификации

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан дисквалифицирован на одну игру, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Такое решение вынесено на основании дисциплинарного штрафа хоккеиста, полученного им в ходе игры с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

«В соответствии с п. 4.3.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторный в сезоне дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут)», — говорится в заявлении лиги.

Фото: vk.com/hcakbars

Педан пропустит следующую игру «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ против московского «Спартака». Встреча пройдет 20 февраля в Казани.

Подробнее об итогах уфимской встречи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» читайте в материале «Реального времени».