Житель Татарстана соврал, что его ограбили, чтобы не возвращать долг

31-летнего жителя Тукаевского района Татарстана признали виновным по статье о заведомо ложном доносе о разбое. Об этом сообщает прокуратура республики.



11 февраля 2020 года мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что на него совершили разбойное нападение и открыто похитили кошелек с деньгами и телефон, сумма ущерба составила 26,5 тысяч рублей. По заявлению татарстанца возбудили уголовное дело по статье «разбой».

Однако позже следствие установило, что разбоя не было, а подсудимый инсценировал преступление, чтобы не возвращать знакомому ежемесячный платеж за приобретенный в долг автомобиль. Деньги подсудимый хотел потратить на личные нужды.

Мужчина признал вину, ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что жителя Казани приговорили к лишению свободы за разбойное нападение на случайного прохожего. злоумышленник, находясь под воздействием алкоголя, напал на случайного прохожего. Происшествие случилось возле дома 113 на улице Гагарина.

Также на улице Марселя Салимжанова неизвестный мужчина напал на 32-летнюю жительницу Казани. Она рассказала, что по дороге с работы домой обратила внимание на мужчину, который шел навстречу. Сравнявшись с ней, он напал на нее, повалил в снег и начал бить по лицу. Помочь пострадавшей, лицо которой было в крови, остановилась молодая пара. Они вызвали полицейских и скорую помощь.

Маргарита Головатенко