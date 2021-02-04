Жителя Казани приговорили к лишению свободы за разбойное нападение на случайного прохожего

Московский районный суд Казани приговорил 38-летнего местного жителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Суд установил, что днем 10 сентября прошлого года злоумышленник, находясь под воздействием алкоголя, напал на случайного прохожего. Происшествие случилось возле дома 113 на улице Гагарина.

Мужчина, угрожая ножом, похитил у потерпевшего серебряную цепочку и телефон общей стоимостью более 13 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Свою вину в содеянном злоумышленник признал частично. Гособвинение просило приговорить его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Казани полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное на 32-летнюю женщину вечером 31 января на улице Марселя Салимжанова.



Татьяна Демина