В Казани полицейские раскрыли разбойное нападение на девушку

В Казани полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное на 32-летнюю женщину. Об том рассказали в пресс-службе УВД Казани.

Вечером 31 января на улице Марселя Салимжанова неизвестный мужчина напал на 32-летнюю жительницу Казани. Она рассказала, что по дороге с работы домой обратила внимание на мужчину, который шел навстречу. Сравнявшись с ней, он напал на нее, повалил в снег и начал бить по лицу. При этом он требовал отдать деньги и ценное имущество. Женщина оказала активное сопротивление, смогла вырваться и убежать. Она добралась до дороги и начала останавливать проезжающие автомобили.

Помочь пострадавшей, лицо которой было в крови, остановилась молодая пара. Они вызвали полицейских и скорую помощь.

Фото: УВД Казани

На месте полиция нашла телефон потерпевшей и сумку, которую оставил на месте подозреваемый. Позже по камерам они установили, что схожий по приметам мужчина следует уже за другой девушкой, подбегает к ней, но видит прохожих. Отпечатки пальцев на сумке совпали с отпечатками ранее судимого мужчины.

На следующий день 33-летнего мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Фото: УВД Казани

Ранее полиция Казани задержала грабителя, вынесшего из офиса микрозаймов 50 тысяч рублей.

Ольга Плешкова