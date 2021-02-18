Объем экспорта татарстанских производителей составил более $33 млн

С начала реализации Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на экспорт вывели 182 предпринимателя из республики. Общий объем экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром поддержки экспорта, составил более $33 млн.

«Следует отметить, что в 2021 году уже восемь новых компаний вышли на экспорт, семь из них вышли благодаря каналам электронной торговли», — сообщил начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Татарстана Артур Гайнов.

По его словам, электронная торговля приобретает особую актуальность. В настоящее время на известных электронных торговых площадках, таких как Ozon, Wildberries, KazanExpress, cвою деятельность в Татарстане осуществляют порядка 5 тысяч предпринимателей, суммарный оборот продаж которых составил 4,2 млрд рублей.

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Ранее сообщалось, что в 2021 году в Татарстане на поддержку предпринимателей направят 1,2 млрд рублей. При этом 1 млрд рублей выделит бюджет республики.

Также недавно в Татарстане создали рабочую группу по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли. В декабре сообщалось, что челнинский предприниматель вышел на рынок США — компания по производству полезных продуктов питания и кондитерских изделий заключила контракт по поставке товаров на международный рынок.

Маргарита Головатенко