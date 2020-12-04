В Татарстане создали рабочую группу по продвижению республиканских товаров в интернете

В Татарстане создали рабочую группу по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Группу возглавил уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. В составе рабочей группы также оказались председатель правления банка «Ак Барс» Зуфар Гараев, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рабочей группе в течение 90 дней поручено разработать и представить главе республики концепцию содействия продвижению татарстанских товаров в интернете, предусмотреть мероприятия организационного и финансового характера для ее реализации в рамках госпрограмм РТ, говорится в тексте документа.

Цель создания группы — создание благоприятных условий для увеличения объемов несырьевого экспорта продукции, производимой в Татарстане.

Отметим, ранее программа по поддержке бизнеса в республике на 1,3 млрд рублей оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ.



Татьяна Леухина