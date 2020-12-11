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Челнинский предприниматель выходит на рынок США

08:13, 11.12.2020
Челнинский предприниматель выходит на рынок США
Фото: mert.tatarstan.ru

Предприниматель из Челнов Лилия Губайдуллина выходит на рынок США под брендом «Добрые традиции». Компания по производству полезных продуктов питания и кондитерских изделий заключила контракт по поставке товаров на международный рынок. Об этом сообщает Минэкономики Татарстана.

Предпринимателю удалось выйти на рынок при содействии Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Татарстана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теперь компания сможет разместить продукцию на таких международных электронных площадках, как Europages.com — там она сможет продавать продукцию на европейские рынки, откуда затем продукция поступит на рынок Китая.

Помимо этого, Центр работает в направлении продвижения и поиска зарубежных партнеров.

Напомним, Набережные Челны лидируют по охвату мерами поддержки для бизнеса среди моногородов.

БизнесРозничная торговляОбществоЭкономика Татарстан
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