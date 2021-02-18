В Чувашии осудили татарстанца, похитившего деньги с банковской карты — он использовал мошенническую ссылку

В Чувашии осудили 24-летнего жителя Нижнекамска за кражу с банковского счета. Заявление поступило в начале октября 2020 года — потерпевшая рассказала, что на бесплатном сайте выставила объявление о продаже детской коляски. На объявление откликнулся мужчина и сообщил о готовности оплатить вещь и оформить доставку.



Так женщина получила ссылку на сайт, где указала номер банковской карты и поступивший на ее телефон пароль. Со счета списали 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили причастность к краже жителя Нижнекамска. Подозреваемого доставили в Чебоксары в ходе служебной командировки. Подозреваемый рассказал, что схему мошенничества через интернет ему показал в переписке неизвестный пользователь. Он и прислал подозреваемому ссылку, которую тот отправил потерпевшей.

«Данная ссылка вирусной не является, она нужна лишь для того, чтобы человек ввел реквизиты своей банковской карты и код подтверждения операции», — приводит слова подозреваемого МВД по Чувашии.

Фото: pixabay.com

Ущерб потерпевшей полностью возмещен. Против подозреваемого завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что школьница из Татарстана предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты. Школьница нашла ее на детской площадке и приобрела с нее товары на сумму 10 тысяч рублей.

В МВД по Татарстану напоминали, как не попасться на уловки мошенников. Самым первым правилом в министерстве назвали неразглашение конфиденциальной информации, в том числе данных банковских карт.

Маргарита Головатенко